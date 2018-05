Yura Movsisyan recalled to Armenian national team

The Armenian national football team will face Malta in a friendly in Valetta on May 29. On June 4 Armenia will play a friendly against Moldova.

Head coach Vardan Minasyan has called up 19 players from foreign leagues to participate in the training session.

Henrikh Mkhitaryan – Arsenal (England)

Tigran Barseghyan – Vardar (FYROM)

Gael Andonian – Olympique Marseille (France)

Edgar Malakyan – Zhetysu (Kazakhstan)

Gor Malakyan – Stal (Ukraine)

Marcos Pizzelli – Aktobe (Kazakhstan)

Kamo Hovhannisyan – Zhetysu (Kazakhstan)

Varazdat Haroyan – Ural (Russia)

Sargis Adamyan – Jahn Regensburg (Germany)

Aras Ozbiliz – Sheriff (Moldova)

Gevorg Ghazaryan – Maritimo (Portugal)

Artur Sarkisov – Yenisey (Russia)

André Calisir – Göteborg (Sweden)

Yura Movsisyan – Djurgården (Sweden)

Jordy João Monroy Ararat – Boyacá Chicó (Columbia)

Ivan Yagan – Lierse (Belgium)

Edgar Babayan – Hobro (Denmark)

Davit Yurchenko – Tosno (Russia)

Khoren Bayramyan – Rostov (Russia)