The Armenian Consulate General in Aleppo has returned to its main building after years of wandering, Spokesman for the Armenian Ministry of Foreign Affairs informs in a Twitter post.

— Tigran Balayan (@tbalayan) June 19, 2018