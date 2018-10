France’s Macron tweets in Armenian

President of France Emmanuel Macron has made Armenian posts on Twitter.

Macron retweeted his posts on Charles Aznavour’s demise, adding the Armenian translation of the messages

Հիմնովին Ֆրանսիացի և խորապես կապված իր հայ արմատներին, աշխարհով մեկ ճանաչված, Շարլ Ազնավուրը ուղեկցել է երեք սերունդներ իրնց երջանկության և թախծի պահերին ։ Իր գլուխգործոցները, իր ձայնը, իր բացառիկ ազդեցությունը դեռ երկար տանիներ իրեն կվերապրեն։https://t.co/XCzcOLDxR8 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 2, 2018