Twenty-five players invited to Armenian national team

Twenty-five players have been invited to the Armenian national team to prepare for two UEFA Nations League features against Gibraltar and FYR Macedonia. Head coach Armen Gyulbudaghyans has called up the following players:

Goalkeepers

Arsen Beglaryan – Liepāja (Latvia)

Aram Hayrapetyan – Banants (Armenia)

Anatoly Ayvazov – Banants (Armenia)

Defenders

Varazdat Haroyan – Ural

Hovhannes Hambardzumyan – Enosis Neon Paralimni (Cyprus)

Kamo Hovhannisyan – Zhetysu (Kazakhstan)

Hrayr Mkoyan – Alashkert (Armenia)

Gagik Daghbashyan – Alashkert (Armenia)

Taron Voskanyan – Alashkert (Armenia)

Artur Kartashyan – Pyunik (Armenia)

Midfielders

Hernikh Mkhitaryan – Arsenal (England)

Ivan Yagan – KAS Eupen (Belgium)

Gevorg Ghazaryan – Chaves (Portugal)

Marcos Pizzelli – Aktobe (Kazakhstan)

Edgar Malakyan – Zhetysu (Kazakhstan)

Artak Yedigaryan – Alashkert (Armenia)

Artak Grigoryan – Alashkert (Armenia)

Karlen Mkrtchyan – Pyunik (Armenia)

Rumyan Hovsepyan – Pyunik (Armenia)

Petros Avetisyan – Pyunik (Armenia)

Gor Malakyan – Arart Armenia (Armenia)

Forwards

Sargis Adamyan – Jahn Regensburg (Germany)

Tigran Barseghyan – Vardar (FYR Macedonia)

Artur Sarkisov – Yenisey (Russia)

Yura Movsisyan – Chicago Fire (USA)

Aras Ozbilis, André Calisir and Hayk Ishkhanyan have been left off squad because of injuries.