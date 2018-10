According to preliminary information, there are no Armenians among the victims of the Crimea Attack, the Ministry of Foreign Affairs said in a Twitter post (in Armenian).

Ըստ նախնական տվյալների՝ Կերչում տեղի ունեցած աղետի հետևանքով մահացածների շրջանում ՀՀ քաղաքացիներ կամ հայեր չկան: — MFA of Armenia🇦🇲 (@MFAofArmenia) October 18, 2018

The death toll in the attack on a college in Crimea has risen to 20.