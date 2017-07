«Ադրբեջանի հետագա սադրանքներից և կորուստներից խուսափելու նպատակով Բաքուն պետք է համաձայնի կատարել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի համաձայնությունները»,- թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը:

For exclusion of further #Azerbaijan|i provocations & losses, #Baku should agree to implement the agreements of Vienna & St.Petersburg pic.twitter.com/rPP0ovK2g3

— Tigran Balayan (@tbalayan) July 5, 2017