Հայ նկարիչը 4 միլիոն կետի միջոցով պատկերել է Հենրիխ Մխիթարյանի դիմանկարը

"Henrikh Mkhitaryan" The portrait is done with a drawing pen, consists of more than 4 000 000 dots. It was completed in 248 hours."Հենրիխ Մխիթարյան"-ի դիմանկարը 248 ժամում, 4 միլիոնից ավել 0.20 և 0.30 մմ-ոց կետեր՝ արված նկարչական գրիչով: Շնորհակալություն Suren Yenokyan-Israyelyan-ին նկարահանման և Davit Gyumishyan-ին հոլովակը պատրաստելու համար: #HenrikhMkhitaryan #Henrikh Mkhitaryan #ManchesterUnited #football #dotwork #Armeninanfootball

