Թումոցիների հաղթանակած թիմը վերադարձա~վ` հայրենիք բերելով FIRST Global ռոբոտաշինության օլիմպիական խաղերի բրոնզը:The victorious TUMO robotics team has returned to Armenia and they brought the FIRST Global bronze with them. 🙂

Publié par Tumo Center for Creative Technologies sur vendredi 21 juillet 2017