ԱՄՆ-ի Այովա նահանգը ճանաչել է Հայոց Ցեղասպանությունը

Iowa Governor Recognizes Armenian Genocide

BREAKING: Iowa Governor Kim Reynolds signs powerful proclamation making the Hawkeye State the 47th State to recognize #ArmenianGenocide and declaring October 2017 as "Armenia Awareness Month". The ANCA Eastern Region's Armén Sahakyan and Artur Martirosyan are live at the scene with Fr. Tadeos Barseghyan, coalition partners and community advocates. #goANCA

Publié par ANCA sur jeudi 24 août 2017