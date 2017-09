Երկրաշարժ Մեքսիկայում․ զոհերի թիվն անցել է 200-ը

Մեքսիկայում երեկ տեղի ունեցած հզոր երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել է 204-ի։ Ինչպես հայտնել է Փրկարար ծառայության ղեկավար Լուիս Ֆելիպե Պուենտեն, միայն մայրաքաղաք Մեխիկոյում զոհվել է 97 մարդ։ Մայրաքաղաքում 44 շենք է փլուզվել։ Այս մասին փոխանցում է RIA Novosti-ն։ Զոհեր են գրանցվել նաև Մորելոս, Պուեբլա և Մեխիկո նահանգներում։ Փրկարարներն ու կամավորները դեռևս ողջ մարդկանց են փնտրում փլատակների տակ։ Մեքսիկայի նախագահ Էնրիկե Պենյա Նյետոյի հրահանգով՝ տուժած շրջաններում արտակարգ դրություն է սահմանվել։ Մեխիկոյում միայն 3000 զինծառայող է տեղակայվել։ Երկրաշարժի հետևանքով մոտ 3.5 մլն մարդ մնացել է առանց էլեկտրականության։

Some of the video from Mexico are frightening 😓#PrayForMexico pic.twitter.com/MDzLk2mBdq

— Growing up Mexican (@the_growing) September 19, 2017