Ստելլա Կիրիակիդեսը՝ ԵԽԽՎ նախագահ

Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն արդեն նոր նախագահ ունի։ Երեք փուլով անցկացված քվեարկության արդյունքներով ԵԽԽՎ նախագահ դարձավ Կիպրոսի ներկայացուցիչ Ստելլա Կիրիակիդեսը, որին աջակցում էր նաև ԵԽԽՎ-ում ՀՀ պատվիրակությունը։

Քվեարկության արդյունքներով Ստելլա Կիրիակիդեսը ստացել է 132 ձայն, իսկ մյուս թեկնածու՝ Լիտվայի ներկայացուցիչ Էմանուելիս Զինգերիսը 84 ձայն։

Stella Kyriakides from Cyprus is elected as President of the @CoE Parliamentary Assembly. She will serve until January 2018. https://t.co/z9Yk65TLxj pic.twitter.com/84nkJZXYBX

— PACE (@PACE_News) October 10, 2017