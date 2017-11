Թրամփը ուզում է չեղարկել «Գրին քարտի» վիճակախաղը

«Ահաբեկիչը մեր երկիր է ժամանել այսպես կոչված՝ Դիվերսիֆիկացման վիճակախաղով Չակ Շումերի շնորհիվ: Ես իրական ձեռքբերումներ եմ ուզում տեսնել: Մենք պայքարում ենք իրական արժանիքների վրա հիմնված իմիգրացիայի համար: Այլեւս ոչ մի ժողովրդավարական վիճակախաղային համակարգեր: Մենք վերջ կդնենք այս խելագարությանը»,- թվիթերյան էջում գրել է Թրամփը:

We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017